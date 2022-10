Continental-Aktie dreht ins Plus: Continental verbucht weitere Großaufträge - Credit Suisse senkt Continental-Ziel

So habe das Unternehmen weitere Großaufträge im Wert von über zwei Milliarden Euro erhalten, hieß es am Donnerstag vom Hannoveraner DAX 40 -Konzern. Insgesamt hat Conti damit nach eigenen Angaben Bestellungen für Displays mit einem Serienstart nach 2022 in Höhe von über 7 Milliarden Euro vorliegen. Der Trend zu großflächigen Displays in Autos sei ungebrochen, hieß es bei Continental

Credit Suisse senkt Continental-Ziel auf 53 Euro - 'Underperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Continental vor Zahlen zum dritten Quartal von 66 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Richard Carlson rechnet im Autozuliefer-Geschäft mit einem guten Quartal, aber Kosten-Gegenwind im Reifenbereich, in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Quartals- bzw. Jahresschätzungen etwas, legt nun aber den Bewertungsmaßstab niedriger an.

Die Continental-Aktie notiert im XETRA-Handel 0,94 Prozent höher bei 50,24 Euro, nachdem sie sich zuvor noch in Rot zeigte.

HANNOVER/BABENHAUSEN (dpa-AFX) / ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

