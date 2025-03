Baerbock-Appell an Trump: Keine Optionen vom Tisch nehmen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat an US-Präsident Donald Trump appelliert, in seinem geplanten Gespräch Kremlchef Wladimir Putin keine unabgesprochenen Zugeständnisse zulasten der Ukraine zu machen. Es sei nun sehr wichtig, dass Europäer und Amerikaner gemeinsam und geschlossen agierten, sagte die Grünen-Politikerin bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel. So müsse die territoriale Integrität der Ukraine die Grundlage aller Verhandlungen sein und es dürften im Vorfeld keine Optionen vom Tisch genommen werden.

Wer­bung Wer­bung

Offene Kritik an den geplanten Beratungen von Trump mit Putin äußerte Baerbock nicht. Dies sei Teil des Prozesses, sagte sie. Telefoniert mit dem Kremlchef hätten ja auch schon viele andere Akteure, auch europäische Staats- und Regierungschefs.

US-Präsident Trump will eigenen Aussagen zufolge an diesem Dienstag mit Putin sprechen und sieht demnach gute Chancen für eine Vereinbarung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Bislang war Russland nicht bereit zu einer sofortigen Waffenruhe auf Vorschlag der USA. "Der Ball liegt jetzt im Feld Putins", sagte Baerbock.

Wer­bung Wer­bung

Problematisch ist der Kurs von Trump aus Sicht vieler EU-Staaten, weil bislang vor allem von der Ukraine Zugeständnisse gefordert wurden. So sollte die Ukraine aus US-Sicht etwa ihre Ambitionen auf einen schnellen Nato-Beitritt aufgeben und akzeptieren, dass ein Teil ihres Staatsgebiets dauerhaft unter russischer Kontrolle bleibt./aha/DP/stw