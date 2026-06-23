Bahn-Chefin Palla: Lage mit Notfallsystem stabilisiert

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat laut ihrer Chefin Evelyn Palla nach der bundesweiten Störung ein Notfallsystem in Betrieb genommen. "Wir konnten mit einem Notfallsystem die Lage stabilisieren. Die Ursache müssen wir jetzt klären", sagte Palla der "Bild"-Zeitung.

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Der Bahnverkehr war am späten Dienstagabend wegen einer Funkstörung für rund zwei Stunden eingestellt worden. Den Angaben eines Sprechers zufolge war der digitale Bahnfunk GSM-R gestört. Dem Sprecher zufolge konnte die Störung inzwischen behoben werden, der Verkehr laufe nun Schritt für Schritt wieder an. Details zur Störung und der möglichen Ursache nannte er nicht./nif/DP/zb