Ballard Power Aktie News: Ballard Power präsentiert sich fester

Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 9,39 EUR. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 9,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 9,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.313 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2021 bei 34,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2022 bei 7,70 EUR.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,294 CAD je Aktie aus.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

