Ballard Power Aktie News: Anleger schicken Ballard Power am Montagmittag ins Minus

Die Ballard Power-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 8,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 8,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,04 EUR. Zuletzt wechselten 8.387 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 01.05.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,79 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 57,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 7,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,02 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 12.03.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,88 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,95 CAD in den Büchern gestanden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q1 2022 wird am 09.05.2022 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,519 CAD je Ballard Power-Aktie.

