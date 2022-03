Ballard Power Aktie News: Ballard Power im Minus

Die Ballard Power-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Minus bei 9,41 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 9,29 EUR. Bei 9,90 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.297 Ballard Power-Aktien.

Am 03.03.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,30 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 7,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,285 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

