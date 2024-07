Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 2,26 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 2,26 USD nach oben. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 2,26 USD. Bei 2,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 31.877 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,11 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 55,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 2,15 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 4,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Am 07.05.2024 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,15 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,49 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,05 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,722 CAD je Aktie ausweisen dürften.

