Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1,91 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 1,91 USD. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,91 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,88 USD. Bisher wurden via NASDAQ 85.812 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 29,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Mit einem Kursverlust von 46,98 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ballard Power gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power ebenfalls -0,19 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,08 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 19,49 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,494 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

