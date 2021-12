Ballard Power Aktie News: Ballard Power mit Abschlägen

Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 12,49 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 12,49 EUR. Bei 12,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.436 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2021 markierte das Papier bei 34,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,26 EUR ab.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,370 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com