Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende im Aufwind

NASDAQ-Handel im Blick

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich Gewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 19.529,95 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,18 Prozent auf 19.526,99 Punkte an der Kurstafel, nach 19.298,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19.593,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 19.464,84 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,45 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 17.689,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18.069,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17.173,12 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20.118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 12,25 Prozent auf 51,23 USD), Cerus (+ 9,42 Prozent auf 1,51 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 9,06 Prozent auf 6,62 USD), Ballard Power (+ 7,75 Prozent auf 1,53 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 7,72 Prozent auf 0,53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Royal Gold (-4,31 Prozent auf 175,93 USD), Dorel Industries (-4,01 Prozent auf 1,03 USD), SMC (-3,87 Prozent auf 359,10 USD), Pool (-3,69 Prozent auf 297,08 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,02 Prozent auf 4,17 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35.870.239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,044 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Park-Ohio-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net