Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Mittag mit Kursplus

Die Ballard Power-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.05.2022 12:22:00 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 8,30 EUR. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 8,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.380 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2021 bei 16,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 50,30 Prozent zulegen. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Am 12.03.2022 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,88 CAD. Im Vorjahresviertel waren 35,95 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2022 erfolgen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,519 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

