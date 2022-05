Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Vormittag tiefer

Die Ballard Power-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 8,26 EUR. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 8,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 327 Stück.

Am 08.11.2021 markierte das Papier bei 16,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,14 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 12.03.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,88 CAD im Vergleich zu 35,95 CAD im Vorjahresquartal.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 09.05.2022 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,519 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

