Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 4,8 Prozent. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 8,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 3.980 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2021 bei 16,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 48,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ballard Power ließ sich am 12.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,19 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,07 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 46,88 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,68 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 09.05.2022 erwartet.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,519 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com