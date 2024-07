Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 2,28 USD.

Das Papier von Ballard Power befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 2,28 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,28 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.470 Ballard Power-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,11 USD erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 123,90 Prozent Luft nach oben. Am 03.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 6,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Ballard Power gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,49 Mio. CAD – ein Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 18,05 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Ballard Power am 07.08.2024 präsentieren.

2024 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,722 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren verloren

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Aufwind