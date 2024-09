Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 1,71 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 1,71 USD. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,71 USD nach. Bei 1,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 39.186 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. 154,55 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.09.2024 Kursverluste bis auf 1,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 0,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 12.08.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,90 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,56 Mio. CAD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Ballard Power am 05.11.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,681 CAD je Ballard Power-Aktie.

