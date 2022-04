Ballard Power Aktie News: Ballard Power verzeichnet am Mittag Verluste

Die Ballard Power-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 10,89 EUR. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 10,87 EUR. Bei 11,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.740 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 33,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.05.2022 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CAD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,33 Prozent auf 35,95 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,88 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Q1 2022-Finanzergebnisse könnte Ballard Power möglicherweise am 02.05.2022 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,519 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie schließt deutlich tiefer: Ballard Power rutscht tiefer in die roten Zahlen

Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plug Power-Aktie und Ballard Power-Aktie: Zwei Top-Brennstoffzellenhersteller mit Potenzial unter der Lupe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com