Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Mittwochvormittag im Minusbereich

Die Ballard Power-Aktie musste um 06.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 6,26 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,26 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 20 Ballard Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,79 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,18 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,07 CAD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,25 CAD im Vergleich zu 21,68 CAD im Vorjahresquartal.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2022 -0,675 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

