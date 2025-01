Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 2,06 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 2,06 USD zu. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,08 USD zu. Bei 2,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.923 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,70 USD. Dieser Kurs wurde am 10.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 80,05 Prozent Luft nach oben. Bei 1,24 USD erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,90 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Ballard Power ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,93 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,58 Prozent auf 20,13 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,99 Mio. CAD gelegen.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,404 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

