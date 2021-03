Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power springt hoch

Die Ballard Power-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt in Grün und gewann 9,4 Prozent auf 21,75 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,40 EUR an. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 21,70 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 175.583 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,80 EUR an. Am 16.03.2020 gab der Anteilsschein bis auf 6,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2022 -0,102 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

