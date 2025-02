Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 1,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 2,1 Prozent auf 1,47 USD. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,47 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.386 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,38 USD) erklomm das Papier am 10.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 129,59 Prozent. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 05.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,93 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,28 CAD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,13 Mio. CAD – eine Minderung von 45,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,99 Mio. CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -1,471 CAD je Aktie aus.

