Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Ballard Power

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,2 Prozent auf 7,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 7,59 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 7,95 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 8.490 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Bei 5,55 EUR fiel das Papier am 16.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 38,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.08.2022 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,44 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,67 CAD.

Voraussichtlich am 02.11.2022 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,755 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power - Mit umweltfreundlichen Brennstoffzellen zum Erfolg

Ballard Power verfehlt Erwartungen - Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel dennoch gefragt

Erste Schätzungen: Ballard Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com