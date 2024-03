Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tritt am Mittag auf der Stelle

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die Ballard Power-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 2,57 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:02 Uhr bei der Ballard Power-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 2,57 EUR. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,60 EUR zu. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,55 EUR ab. Bei 2,57 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.757 Ballard Power-Aktien.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 51,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,51 EUR fiel das Papier am 13.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 2,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 11.03.2024 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 63,12 CAD – das entspricht einem Zuwachs von 119,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,720 CAD je Aktie aus.

