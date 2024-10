Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 1,65 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 1,65 USD. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 1,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 43.160 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,01 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 143,77 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 2,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 12.08.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 CAD erwirtschaftet worden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,90 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,56 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,674 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingebracht

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone