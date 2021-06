Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power in Rot

Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 14,83 EUR. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 14,80 EUR ein. Mit einem Wert von 14,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2.007 Ballard Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2021 erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2021 auf bis zu 10,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2022 einen Verlust in Höhe von -0,197 CAD ausweisen wird.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

