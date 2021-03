Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power wird ausgebremst

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,6 Prozent auf 22,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 22,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,45 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.225 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2020 bei 6,26 EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,140 CAD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Von Erneuerbaren Energien über Elektroautos bis zu Wasserstoff: Am ESG-Trend im Jahr 2021 partizipieren

Ballard Power-Aktie dennoch gefragt: Ballard Power mit Umsatzeinbruch

Die Energie-Revolution von NEL & Co: Das sind die stärksten Wasserstoff-Aktien

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com