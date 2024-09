Ballard Power im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

17.09.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 1,71 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 1,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,71 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 46.108 Ballard Power-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 4,23 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 59,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,62 USD. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 5,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Ballard Power-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CAD ausgeschüttet werden. Am 12.08.2024 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,14 CAD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 21,90 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,56 Mio. CAD erwirtschaftet worden. Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,679 CAD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag zurück Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

