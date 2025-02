Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 1,46 USD bewegte sich die Ballard Power-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Ballard Power-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 1,46 USD. Bei 1,49 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 1,45 USD. Bei 1,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 37.670 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,16 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 15,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 05.11.2024 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,93 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 CAD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,58 Prozent auf 20,13 Mio. CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,99 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,361 CAD einfahren.

