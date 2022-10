Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Mit einem Kurs von 5,60 EUR zeigte sich die Ballard Power-Aktie im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 5,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 5,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,65 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 10.728 Ballard Power-Aktien.

Bei 16,98 EUR markierte der Titel am 08.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 67,05 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (5,47 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 2,25 Prozent Luft nach unten.

Ballard Power ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 CAD gegenüber -0,09 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 26,67 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,44 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 07.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 01.11.2023 dürfte Ballard Power die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

2022 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,767 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

