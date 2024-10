Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 1,64 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 1,64 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 1,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,64 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.215 Stück gehandelt.

Bei 4,01 USD markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,26 Prozent hinzugewinnen. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,60 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,45 Prozent.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,14 CAD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 21,90 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 20,56 Mio. CAD umgesetzt.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Am 11.11.2025 wird Ballard Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,672 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag freundlich