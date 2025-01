Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 1,45 USD.

Um 15:50 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 1,45 USD zu. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,48 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,44 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.002 Stück gehandelt.

Am 02.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 152,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 1,24 USD. Mit einem Kursverlust von 14,83 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Am 05.11.2024 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,93 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,13 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,99 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,471 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

