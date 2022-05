Ballard Power Aktie News: Ballard Power tendiert am Nachmittag schwächer

Um 24.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die Ballard Power-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 6,46 EUR ab. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 6,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 8.147 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,70 EUR) erklomm das Papier am 02.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 61,34 Prozent wieder erreichen. Bei 5,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,37 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 CAD gegenüber -0,07 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,25 CAD – ein Plus von 25,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 21,68 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Ballard Power am 03.08.2022 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,566 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie mit zweistelligen Abschlägen: Ballard Power weitet Verluste aus

Ausblick: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com