Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power mit positiven Vorzeichen

Die Ballard Power-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 29,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 30,40 EUR Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,40 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 31.359 Aktien.

Bei einem Wert von 31,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2021). Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2020 auf bis zu 6,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,101 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

