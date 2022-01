Ballard Power Aktie News: Ballard Power verlustreich

Die Ballard Power-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 8,45 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 8,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,59 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 10.050 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,80 EUR an. Am 24.01.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,294 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

