Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 2,30 USD.

Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 2,30 USD. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,32 USD. Bei 2,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 35.877 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 5,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,96 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.07.2024 bei 2,15 USD. Mit einem Kursverlust von 6,52 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.05.2024. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,49 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 18,05 Mio. CAD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,720 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

