Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power zieht an

Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 13,05 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,13 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,11 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.418 Stück gehandelt.

Am 09.02.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,26 EUR ab.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2022 -0,202 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Erste Schätzungen: Ballard Power gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ballard Power, Powercell & Co.: Welche Wasserstoff-Aktien nach dem Absturz wieder Chancen bieten

Ballard Power-Aktie: Das steckt hinter dem Deal von Ballard Power mit Linamar

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com