Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Ballard Power-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 29.06.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 6,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 6,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,11 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.547 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2021 bei 16,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 63,81 Prozent zulegen. Am 16.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 10,72 Prozent sinken.

Am 09.05.2022 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 27,25 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,68 CAD erwirtschaftet worden waren, um 25,67 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,571 CAD einfahren.

