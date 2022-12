Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Ballard Power-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,40 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 4,43 EUR. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 4,39 EUR. Bei 4,39 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 1.210 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 11,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,17 EUR ab. Abschläge von 5,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 07.11.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,48 Prozent auf 28,74 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 31,40 CAD umgesetzt.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,824 CAD je Ballard Power-Aktie.

