Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power stabilisiert sich am Nachmittag

Die Aktie von Ballard Power zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die Ballard Power-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,36 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 1,36 USD. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 1,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,36 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.338 Ballard Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,66 USD. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 62,79 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,24 USD am 14.11.2024. Mit Abgaben von 9,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Am 05.11.2024 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,93 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 CAD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,13 Mio. CAD im Vergleich zu 36,99 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,471 CAD je Ballard Power-Aktie.

