Bank Of Ayudhya: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel

Bank Of Ayudhya präsentierte am 22.01.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,05 THB prognostiziert, während der Umsatz bei 41,37 Milliarden THB erwartet worden war.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4,51 THB je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 138,95 Milliarden THB taxiert.

Redaktion finanzen.net