Bank Of Ayudhya: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Werte in diesem Artikel

Bank Of Ayudhya äußerte sich am 22.01.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,05 THB ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 41,37 Milliarden THB in den Büchern stehen werden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,51 THB ausgegangen, während der Umsatz auf 138,95 Milliarden THB prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net