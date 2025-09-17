Banken fragen 0,631 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 8,072 Milliarden Euro nach 7,441 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 50 (Vorwoche: 47) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,631 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 17. September valutiert und ist am 24. September fällig.

September 16, 2025 05:37 ET (09:37 GMT)