BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 46,23 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,23 EUR zu. Mit einem Wert von 45,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 583.542 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 33,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 21,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 58,81 EUR an.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent auf 22.974,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2022 wird am 24.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,75 EUR je Aktie.

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie freundlich: Deutsche Bank Research stuft BASF auf 'Buy' hoch

Oktober 2022: Analysten sehen Potenzial bei BASF-Aktie

BASF-Aktie im Minus: Industriegewerkschaftschef kritisiert BASF China-Politik

