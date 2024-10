BASF Aktie News: BASF macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 47,14 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 47,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 47,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,91 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 859.823 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,91 EUR je BASF-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,46 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

BASF-Aktie dennoch in Rot: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für BASF-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün