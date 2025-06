BASF Aktie News: BASF am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 42,66 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 42,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 42,67 EUR. Bei 42,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 152.492 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 29,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,33 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,56 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,55 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,40 Mrd. EUR.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BASF.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verloren

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der BASF-Aktie angepasst