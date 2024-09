BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag südwärts

Kurs der BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 44,33 EUR ab.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 44,33 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.965 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 9,36 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,30 EUR für die BASF-Aktie.

Am 26.07.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,31 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BASF.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

