BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag stabil

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,61 EUR an der Tafel.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,61 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 41,80 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,47 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 226.195 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,01 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 05.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 3,45 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,40 EUR aus.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,51 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

