BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Freitagvormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 44,32 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 44,32 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.822 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 23,94 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,20 EUR an.

Am 25.04.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BASF.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,54 EUR je BASF-Aktie belaufen.

