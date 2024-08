BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 41,36 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 41,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 41,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 624.802 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 32,81 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,87 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,40 EUR je BASF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 16,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

