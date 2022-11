BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 50,67 EUR

0,06% Charts

News

Analysen

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 50,58 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,32 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,73 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.254.187 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 26,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (37,90 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 33,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,03 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 27.07.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 EUR gegenüber 1,56 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.669,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen. Am 23.02.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,71 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie unbeeindruckt: Fitch bekräftigt Bonitätsrating von BASF

Oktober 2022: Analysten sehen Potenzial bei BASF-Aktie

Stimmen für Verbot von Dividenden für Profiteure der Gas- und Strompreisbremse mehren sich

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE