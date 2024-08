BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 42,47 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 42,47 EUR nach oben. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,54 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 307.657 Stück.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 22,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,35 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,30 EUR an.

Am 26.07.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 16,11 Mrd. EUR, gegenüber 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,90 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,53 EUR je BASF-Aktie.

